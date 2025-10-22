È morta da almeno due anni Era lì sola e senza vita da tempo | non dava più notizie poi l’allarme

Una scoperta agghiacciante ha scosso la tranquilla comunità di San Giuliano Milanese. Nella mattinata del 21 ottobre, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto novant’anni, è stato rinvenuto il corpo ormai ridotto a scheletro di un’anziana donna che viveva sola in un appartamento di via Roma 50. La scena che si è presentata agli occhi di chi ha forzato la porta di casa è stata tanto surreale quanto triste: il cadavere mummificato della donna, completamente vestita, disteso sul pavimento di un’abitazione rimasta in perfetto ordine, come se il tempo si fosse fermato. A far scattare la drammatica scoperta è stato un controllo amministrativo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it