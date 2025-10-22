Una scoperta inquietante ha scosso una tranquilla città spagnola nelle prime ore del mattino, quando un corpo senza vita è stato rinvenuto all’interno di un cassonetto della spazzatura. L’episodio, avvolto nel mistero, ha immediatamente destato sgomento tra i residenti e messo in allerta le autorità, che si sono mobilitate per capire le circostanze dietro questa morte tanto improvvisa quanto anomala. Gli agenti intervenuti sul posto hanno delimitato l’area e avviato le indagini, raccogliendo testimonianze e analizzando ogni possibile dettaglio utile alla ricostruzione dei fatti. La notizia si è diffusa rapidamente, alimentando domande e ipotesi, mentre gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’identità della vittima e sulle cause del decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È lui”. Trovato il corpo in un cassonetto dei rifiuti: la sindaca in lacrime