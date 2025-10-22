E la Fornero si vendicò di Salvini Meloni & Co e un po’ ha ragione | la sua riforma rimane salda per le pensioni non cambia nulla anzi si peggiorerà

Ilgiornaleditalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le regole della Fornero non mi piacevano prima e non mi piacciono ora. Lei almeno ha la coerenza di dire oggi quel che diceva ieri. Altri no La vendetta è un piatto che va servito freddo, dicevano i nonni. E la Fornero ha aspettato con pazienza. Poi si è vendicata, di una vendetta che fa male. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

e la fornero si vendic242 di salvini meloni amp co e un po8217 ha ragione la sua riforma rimane salda per le pensioni non cambia nulla anzi si peggiorer224

© Ilgiornaleditalia.it - E la Fornero si vendicò di Salvini, Meloni & Co (e un po’ ha ragione): la sua riforma rimane salda, per le pensioni non cambia nulla, anzi si peggiorerà

Contenuti che potrebbero interessarti

fornero vendic242 salvini meloni“Non so come facciano...”. Elsa Fornero insulta gli elettori di Salvini - L'ex ministra del lavoro attacca e punta i cannoni contro chi vota il leader del Carroccio: "Non so come facciano a credere ancora a Salvini" ... Riporta msn.com

fornero vendic242 salvini meloniMeloni e la manovra "delirio". Bozze, testi mai letti, liti Salvini-Tajani sulle banche. La premier: "Non facciamoci del male" - Tajani scopre tasse sugli affitti brevi, Salvini minaccia ancora le banche. Si legge su ilfoglio.it

“Salvini come Kirk” e “Meloni e Tajani farete la fine di Mussolini”. Polemica sulle scritte apparse nelle manifestazioni Pro Pal - La prima è comparsa giovedì sera, nelle manifestazioni spontanee nate in diverse città italiane dopo il blocco della ... Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Fornero Vendic242 Salvini Meloni