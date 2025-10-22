Le regole della Fornero non mi piacevano prima e non mi piacciono ora. Lei almeno ha la coerenza di dire oggi quel che diceva ieri. Altri no La vendetta è un piatto che va servito freddo, dicevano i nonni. E la Fornero ha aspettato con pazienza. Poi si è vendicata, di una vendetta che fa male. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - E la Fornero si vendicò di Salvini, Meloni & Co (e un po’ ha ragione): la sua riforma rimane salda, per le pensioni non cambia nulla, anzi si peggiorerà