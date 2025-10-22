È la cheerleader di Trump L' ennesimo insulto grillino contro Meloni

Ilgiornale.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le repliche in Senato si è acceso un vivace scontro verbale quando la senatrice del M5s Alessandra Maiorino, rivolgendosi a Giorgia Meloni, l'ha definita " cheerleader " del presidente statunitense Donald Trump. Sono immediatamente esplose le proteste della maggioranza a tutela del presidente del Consiglio, che hanno a loro volta costretto all'intervento il presidente del Senato, Ignazio La Russa, per chiedere di riportare l'ordine in Aula. " Anche oggi l'abbiamo dovuta vedere nelle vesti di cheerleader (e spero che cheerleader si possa dire e che nessuno insorga) del Presidente di un altro Paese, invece che mantenere la schiena dritta e fare la capo del governo dell'Italia, lodando semplicemente Trump ", ha dichiarato Maiorino nel corso dell'intervento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

200 la cheerleader di trump l ennesimo insulto grillino contro meloni

© Ilgiornale.it - "È la cheerleader di Trump...". L'ennesimo insulto grillino contro Meloni

Approfondisci con queste news

Trump, sparatoria in Michigan ennesimo attacco a cristiani - "Sono stato informato sulla terribile sparatoria avvenuta presso la chiesa a Grand Blanc, in Michigan. Segnala notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Cheerleader Trump Ennesimo