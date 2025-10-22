È finita la moda di diventare trans Queer & C dimezzati in due anni
Secondo Eric Kaufmann, professore all'Università di Buckingham, la percentuale di studenti che si identificano come non binari è in rapido calo. Il contagio sociale tra i giovani provocato dall’ubriacatura woke sta passando. 🔗 Leggi su Laverita.info
Contenuti che potrebbero interessarti
La stagione è finita, ma i sapori della Romagna restano nel cuore. Tra tutti, la piadina è quella che non passa mai di moda: semplice, autentica e irresistibile in ogni momento. In attesa di ritrovarci a Torre Pedrera, porta un po’ di Romagna a tavola e rivivi i ric - facebook.com Vai su Facebook