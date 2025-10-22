È evaso! Detenuto scappa dall’ospedale | è caccia all’uomo in tutta Italia
Il corridoio dell’ala ospedaliera era immerso nel silenzio irreale della notte, un silenzio che di solito prometteva riposo e tregua, ma che in quel frangente si rivelò la perfetta copertura per un atto audace. Una sedia spostata con cautela, un nodo slacciato al momento giusto, forse la distrazione momentanea di un custode appesantito dalle ore. È bastato un istante, una minuscola frazione di tempo sottratta alla sorveglianza, perché l’uomo, Baiaram Ionit, un ventunenne rumeno con un passato di reati giovanili, si trasformasse da detenuto malato a fantasma in fuga. L’aria fresca, pungente, che lo ha accolto una volta varcata la soglia, è stata il primo assaggio della libertà ritrovata, un vento gelido che lo spingeva lontano dal letto d’ospedale e verso l’ignoto di una metropoli addormentata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
