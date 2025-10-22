È costato 88 milioni di euro il furto al Louvre | i gioielli non erano assicurati

È costato 88 milioni di euro il furto dei gioielli della Corona al Louvre. Il governo francese non riceverà alcun risarcimento per le opere d'arte rubate. Quelle conservate presso musei privati??parigini, come la Fondazione Louis Vuitton o la Collezione Pinault, sono solitamente coperte da un'assicurazione privata. Quelle del Louvre, che è una struttura pubblica, no. In questo "lo Stato agisce come proprio assicuratore", scrive il quotidiano "Le Parisien". L'elevatissimo valore, patrimoniale e storico, degli oggetti custoditi nei musei pubblici troverebbe inoltre difficile reperire una società disposta ad assicurarli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

