È andata così Garlasco Andrea Sempio rompe il silenzio a Chi l’ha visto sugli ultimi sviluppi

Nuovo capitolo nel caso Garlasco. Nella puntata di Chi l'ha visto? del 22 ottobre 2025, Andrea Sempio torna a parlare in una lunga intervista esclusiva, registrata nei giorni scorsi e anticipata oggi sui canali social della trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Il 37enne, indagato nella nuova inchiesta sull'omocidio di Chiara Poggi, affronta i punti centrali della vicenda, dal rapporto con il suo ex avvocato Massimo Lovati alle indagini parallele sull'ipotesi di corruzione, fino al clima di sospetto che da mesi circonda il suo nome. Nel colloquio, Sempio parla anche del famoso scontrino del parcheggio di Vigevano, tornato prepotentemente al centro dell'inchiesta poche ore dopo la notizia secondo cui un nuovo testimone avrebbe smentito la sua versione, sostenendo che quel ticket non fosse suo.