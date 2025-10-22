E’ allerta meteo arancione a Spezia e provincia per forti temporali | scuole chiuse ecco dove

La Spezia, 22 ottobre 2025 – Scatta un’allerta arancione giovedì 23 ottobre in Liguria per forti temporali. L’allerta riguarda in particolare la città di Spezia e la provincia. Tutto a causa di una forte perturbazione che attraversa il Mar Tirreno in queste ore e che ha già provocato l’emissione di una allerta arancione per la parte costiera della Toscana. L’allerta ligure è per l’intera giornata di giovedì. Allerta gialla. L’allerta gialla in Liguria riguarderà l’Imperiese e il Savonese e avrà un orario dalle 8 alle 15 di giovedì 23 ottobre. Lo scenario prevede temporali “forti, organizzati e stazionari”, colpi di vento e mareggiata prolungata: fenomeni cui dunque prestare la massima attenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

