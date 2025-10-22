Dumfries MVP di Union SG Inter la motivazione della Uefa | il commento sulla prestazione dell’olandese

Internews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’esterno destro dell’Inter, Denzel Dumfries, è stato eletto come MVP al termine del match di ieri contro l’Union SG: la spiegazione della Uefa. Una serata da protagonista assoluto, coronata dal gol e dal prestigioso riconoscimento individuale. Denzel Dumfries, instancabile esterno destro dell’Inter, è stato nominato “Player of the Match” al termine della sfida di Champions League vinta per 4-0 sul campo dell’Union Saint-Gilloise. L’importante premio è stato assegnato dal Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA, che ha voluto celebrare la prestazione sontuosa dell’olandese. CERTIFIED AURA? @ChampionsLeague pic. 🔗 Leggi su Internews24.com

dumfries mvp di union sg inter la motivazione della uefa il commento sulla prestazione dell8217olandese

© Internews24.com - Dumfries MVP di Union SG Inter, la motivazione della Uefa: il commento sulla prestazione dell’olandese

Altre letture consigliate

dumfries mvp union sgUnion SG-Inter, moviola: gol di Dumfries dopo la mano di Bisseck. Doveva essere annullato? Rigore giusto nel secondo tempo: gli episodi - Ecco tutti gli episodi più controversi della sfida del Lotto Park di Anderlecht. Si legge su eurosport.it

dumfries mvp union sgUnion SG-Inter 0-4, le pagelle della partita di Champions League - Tutti i voti nelle pagelle di Maurizio Compagnoni ... Secondo sport.sky.it

dumfries mvp union sgUnion SG-Inter 0-4, risultato finale della partita di Champions: Dumfries, Lautaro, Calhanoglu e Pio Esposito in gol, gli highlights - 4: il risultato finale, gol di Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu e Pio Esposito. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Dumfries Mvp Union Sg