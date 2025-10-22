Dumfries MVP di Union SG Inter la motivazione della Uefa | il commento sulla prestazione dell’olandese
Inter News 24 L’esterno destro dell’Inter, Denzel Dumfries, è stato eletto come MVP al termine del match di ieri contro l’Union SG: la spiegazione della Uefa. Una serata da protagonista assoluto, coronata dal gol e dal prestigioso riconoscimento individuale. Denzel Dumfries, instancabile esterno destro dell’Inter, è stato nominato “Player of the Match” al termine della sfida di Champions League vinta per 4-0 sul campo dell’Union Saint-Gilloise. L’importante premio è stato assegnato dal Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA, che ha voluto celebrare la prestazione sontuosa dell’olandese. CERTIFIED AURA? @ChampionsLeague pic. 🔗 Leggi su Internews24.com
