Dumfries goleador da Champions League il dato impressionante dell’esterno dell’Inter | dal 2022 ad oggi solo uno ha fatto meglio di lui!

Inter News 24 I numeri. Un esterno con l’istinto del centravanti, almeno quando risuona la musica della Champions League. Denzel Dumfries si conferma un fattore determinante per l’Inter nelle notti europee, non solo per la sua spinta sulla fascia, ma anche e soprattutto per la sua incredibile capacità di trovare la via del gol. La rete segnata ieri sera a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise, che ha aperto le marcature nel rotondo 4-0 finale, è l’ennesima dimostrazione della sua indole realizzativa sui palcoscenici più prestigiosi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries goleador da Champions League, il dato impressionante dell’esterno dell’Inter: dal 2022 ad oggi solo uno ha fatto meglio di lui!

Approfondisci con queste news

UNION-INTER 0-3 (68'): CLAMOROSA PALLA GOL INTER Dumfries serve Pio Esposito che sbaglia un gol clamoroso a porta vuota - facebook.com Vai su Facebook

Union SG-Inter 0-4, risultato finale della partita di Champions: Dumfries, Lautaro, Calhanoglu e Pio Esposito in gol, gli highlights - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. Lo riporta fanpage.it

Perché il gol di Dumfries in Union SG-Inter è regolare nonostante il tocco di mano di Bisseck - Il tocco di mano di Bisseck non comporta l'annullamento secondo il regolamento UEFA sui falli ... Scrive fanpage.it

Champions League, le pagelle di Union SG-Inter: Dumfries è incontenibile, Lautaro para a fa gol - Pronti e via e nel giro di pochi secondi è chiamato a una doppia parata su David e Rasmussen. msn.com scrive