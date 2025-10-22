Dumfries alla Uefa | Vittoria meritata vi racconto il mio gol Abbiano i nostri obiettivi e sappiamo come raggiungere la finale!

Inter News 24 L’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ha commentato così la vittoria ottenuta ieri sera contro l’Union SG in Champions League. Autore del gol che ha sbloccato la partita, l’esterno olandese dell’Inter, Denzel Dumfries, ha commentato con soddisfazione il successo ottenuto sul campo dell’Union Saint-Gilloise. Intervistato dalla UEFA, il giocatore ha definito la vittoria “meritata”, pur ammettendo le difficoltà incontrate dalla Beneamata in avvio. Dumfries ha confessato di aver pensato che sarebbe stata una serata complicata, vedendo la fisicità e l’aggressività messe in campo dai padroni di casa nei primi minuti, bravi a mettere tanti palloni pericolosi in area. 🔗 Leggi su Internews24.com

