Dumfries alla Uefa | Vittoria meritata vi racconto il mio gol Abbiano i nostri obiettivi e sappiamo come raggiungere la finale!

Internews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ha commentato così la vittoria ottenuta ieri sera contro l’Union SG in Champions League. Autore del gol che ha sbloccato la partita, l’esterno olandese dell’Inter, Denzel Dumfries, ha commentato con soddisfazione il successo ottenuto sul campo dell’Union Saint-Gilloise. Intervistato dalla UEFA, il giocatore ha definito la vittoria “meritata”, pur ammettendo le difficoltà incontrate dalla Beneamata in avvio. Dumfries ha confessato di aver pensato che sarebbe stata una serata complicata, vedendo la fisicità e l’aggressività messe in campo dai padroni di casa nei primi minuti, bravi a mettere tanti palloni pericolosi in area. 🔗 Leggi su Internews24.com

dumfries alla uefa vittoria meritata vi racconto il mio gol abbiano i nostri obiettivi e sappiamo come raggiungere la finale

© Internews24.com - Dumfries alla Uefa: «Vittoria meritata, vi racconto il mio gol. Abbiano i nostri obiettivi e sappiamo come raggiungere la finale!»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

dumfries uefa vittoria meritataDumfries: “Ho grandi obiettivi, giochiamo per vincere. Sappiamo come raggiungere la finale” - Il difensore dell'Inter, intervistato dalla Uefa, ha parlato del momento della squadra e della vittoria in Champions contro l'Union SG ... Scrive msn.com

L'Inter non si ferma: Lautaro e Dumfries stendono lo Slavia Praga, per Chivu è la quarta vittoria consecutiva - L'Inter segue alla lettera i dettami del suo allenatore e fa due su due in Champions League, superando con tre gol lo Slavia Praga ... Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Dumfries Uefa Vittoria Meritata