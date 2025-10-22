Duello Meloni-Schlein alla Camera E Conte dona il ' libro delle tasse'

AGI - Le comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo riaccendono lo scontro tra Giorgia Meloni e la segretaria Pd Elly Schlein. Un botta e risposta che si trascina da giorni, da quando la leader dem ha pronunciato la frase sulle destre che "mettono in pericolo la democrazia ". La premier aveva risposto rimproverando Schlein di screditare l'Italia, in modo "irresponsabile". E oggi è tornata sul punto, senza citare direttamente la dem: "Il segretario del principale partito di opposizione ha affermato in un contesto internazionale che in Italia è a rischio la libertà e la democrazia perché governa l'estrema destra e ha subdolamente collegato queste affermazioni all' attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Duello Meloni-Schlein alla Camera. E Conte dona il 'libro delle tasse'

Argomenti simili trattati di recente

Visual radio Pontedera social. . 'La libertà a rischio con la destra'. Scontro Meloni-Schlein La premier: 'Puro delirio'. La segretaria dem: 'Basta vittimismo' l duello è oramai senza esclusione di colpi, in una sorta di campagna elettorale permanente: la scintilla de - facebook.com Vai su Facebook

Duello Meloni-Landini, per Treccani cortigiana “oggi è un’offesa” - X Vai su X

Meloni: no a truppe in Ucraina e green deal. E in aula smaschera Schlein e Conte - Sostegno a Kiev "fermo e determinato" fino al raggiungimento di una pace "giusta". Scrive iltempo.it

Scontro Meloni-Schlein alla Camera. «Sul caso Ranucci getta fango sull’Italia». La replica: «Premier succube di Trump» - Conte: «Ci risparmi le sue ignobili lezioni su Gaza: lei è complice nel silenzio di un governo genocida» ... Come scrive open.online

Meloni, "rissa" alla Camera con Conte e Schlein. La premier: "Segretaria Pd getta ombre sull'Italia” - Lei da tre anni ci racconta un film a colori ma da tre anni l'Italia è in bianco e nero". Lo riporta affaritaliani.it