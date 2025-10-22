Duello con l’Inter per il top player a costo zero | Milan ecco la grande idea di Tare
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è pronto a lottare con i rivali cittadini dell'Inter in vista della prossima sessione estiva di calciomercato per questo prestigioso obiettivo comune. Anche se la concorrenza non si limita ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
CHAMPIONS LEAGUE al WESTERN VILLAGE Martedì: ROYALE UNS - INTER ore 21:00 Mercoledì: R.MADRID - JUVE ore 21:00 Sella il cavallo e vieni a gustarti la partita tra grigliate leggendarie, hamburger da duello e birra che scorre come nei vecchi - facebook.com Vai su Facebook
#Collovati: “Battaglia a centrocampo e duello sugli esterni: lì si deciderà #RomaInter” #ASRoma - X Vai su X