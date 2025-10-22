Due vetture distrutte indagini in corso sulle cause dell’incendio

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura a Solofra, dove nella serata di ieri un incendio ha coinvolto due autovetture, di cui una alimentata a GPL, parcheggiate in via Sant’Andrea Apostolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, allertati dai Carabinieri, con una squadra operativa supportata da un’ AutoPompa Serbatoio (APS), un’ AutoBotte Pompa (ABP) e un modulo antincendio aggiuntivo. Grazie al rapido intervento, le fiamme sono state domate evitando che si propagassero ad altre vetture o edifici vicini. L’area è stata poi messa in sicurezza. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma le due auto sono andate distrutte e una cabina Enel per l’illuminazione stradale ha riportato danni esterni a causa del calore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

