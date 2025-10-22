Due vetture distrutte indagini in corso sulle cause dell’incendio
Tempo di lettura: < 1 minuto Paura a Solofra, dove nella serata di ieri un incendio ha coinvolto due autovetture, di cui una alimentata a GPL, parcheggiate in via Sant’Andrea Apostolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, allertati dai Carabinieri, con una squadra operativa supportata da un’ AutoPompa Serbatoio (APS), un’ AutoBotte Pompa (ABP) e un modulo antincendio aggiuntivo. Grazie al rapido intervento, le fiamme sono state domate evitando che si propagassero ad altre vetture o edifici vicini. L’area è stata poi messa in sicurezza. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma le due auto sono andate distrutte e una cabina Enel per l’illuminazione stradale ha riportato danni esterni a causa del calore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#MargheritadiSavoia, nuova notte di fuoco: due auto distrutte in via Galliano Nuovo incendio d’auto nella notte in via Maggiore Galliano, nei pressi della Tenenza della Guardia di Finanza. Due vetture sono andate completamente distrutte; sull’accaduto indag - facebook.com Vai su Facebook
Auto distrutte dalle fiamme in via Barrili a Milano: indagini sulle cause https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/14/news/auto_incendiate_via_barrili_milano-424911406/?ref=twhl… - X Vai su X
Auto in fiamme e paura crescente: è allarme sicurezza a Spezzano Albanese - Due vetture distrutte nella notte, dopo furti, scippi e un atto sacrilego. Lo riporta quicosenza.it
Due auto distrutte da un incendio: indagini in corso - Un incendio ha distrutto due auto in sosta in via Oslo a Quartu Sant’Elena, intorno alle 5 del mattino. Secondo linkoristano.it
Attentato a Pomezia, nel mirino Sigfrido Ranucci: esplodono due auto davanti casa - Un attentato ha colpito Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione Report, uno dei volti più noti del ... Come scrive notizie.it