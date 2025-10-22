Due persone trovate morte in casa nel Vallo di Diano

Tempo di lettura: < 1 minuto Due persone sono state trovate senza vita nelle rispettive abitazioni a Sala Consilina e Polla, nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. In entrambi i casi si tratta di decessi avvenuti per cause naturali. A dare l’allarme sono stati vicini e conoscenti, preoccupati per l’assenza prolungata di notizie. A Sala Consilina è deceduta una donna di circa 70 anni, biologa in pensione, molto conosciuta e stimata in paese. Il corpo è stato scoperto all’interno della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia municipale e il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

