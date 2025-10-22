Due giornate dedicate al Teroldego nel suo territorio d’origine

Siamo nell’ambito del vino, e quindi nessuno si accigli se partiamo da un termine francese, anche perché è quello che si è imposto a livello planetario per identificare un concetto capitale: quello del legame che si crea tra il complesso delle caratteristiche fisiche di un territorio (altitudine, composizione del terreno, clima), la sua storia, la comunità che lo abita e un prodotto enologico che lì trova il miglior ambiente possibile per il suo sviluppo e valorizzazione. Esatto, il terroir. Termine che tra l’altro si è diffuso agevolmente anche in settori diversi da quello enologico, dagli spirits ai formaggi, dal caffè al cioccolato, persino al grano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it