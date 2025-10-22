Due aretini all' incontro nazionale dei calzolai italiani
Arezzo, 22 ottobre 2025 – . Tommaso e Vinicio Angioli partono alla volta della cuneese Bra dove sabato 25 e domenica 26 ottobre saranno protagonisti della quarta edizione di Calzita Lab, il più importante appuntamento organizzato in Italia per il confronto, l'aggiornamento tecnico e il riconoscimento professionale dedicato ad artigiani, restauratori e operatori del settore. L'evento, promosso dall'Associazione Calzolai Italiani, riunirà i migliori professionisti del comparto con l'obiettivo di promuovere la condivisione di saperi e la collaborazione tra botteghe diffuse nell'intera penisola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
