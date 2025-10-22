Ducati non domina solo in MotoGp e Superbike | trionfo con UniBo alla MotoStudent International Competition

Bolognatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ducati celebra il successo del Team UniBo Motorsport, vincitore del titolo Best MotoStudent Team 2025 nella categoria Electric dell’ottava edizione della MotoStudent International Competition al Circuito MotorLand di Aragón in Spagna.Un trionfo che porta la firma del nuovo prototipo Vega 88. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

