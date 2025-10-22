Ducati non domina solo in MotoGp e Superbike | trionfo con UniBo alla MotoStudent International Competition
Ducati celebra il successo del Team UniBo Motorsport, vincitore del titolo Best MotoStudent Team 2025 nella categoria Electric dell’ottava edizione della MotoStudent International Competition al Circuito MotorLand di Aragón in Spagna.Un trionfo che porta la firma del nuovo prototipo Vega 88. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nicolò Bulega domina il sabato della WorldSBK a Jerez conquistando sia la Superpole che Gara-1. Il pilota del Team Aruba.it Racing Ducati riesce così a rimandare a domani la conquista del titolo da parte di Toprak Razgatlioglu, che ha dalla sua ancora 34 p - facebook.com Vai su Facebook
Domina #Bezzecchi che vola con l'Aprilia, secondo #Fernandez, terzo #Acosta. #Aprilia super, sprofonda la #Ducati ufficiale #Bagnaia chiude al 19esimo posto. Un disastro!!! Speriamo di non sentire le solite lamentele del pilota. #AustralianGP Sprint - X Vai su X
Ducati non domina solo in MotoGp e Superbike: trionfo con UniBo alla MotoStudent International Competition - Un trionfo che porta la firma del nuovo prototipo Vega 88, segnando il terzo titolo consecutivo dopo i successi del 2021 con Minerva e del 2023 con Nemesi ... Come scrive bolognatoday.it
MotoGP, Massimo Rivola raccoglie i frutti del suo lavoro e pensa alla sfida Aprilia-Ducati - MotoGP: L'amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola ha fatto quasi tutto bene dal suo arrivo nel gennaio 2019. Scrive gpone.com
Superbike, Bulega primeggia anche in FP2 a Jerez. Tripletta Ducati, insegue Razgatlioglu - Nicolò Bulega chiude davanti a tutti il venerdì di Jerez de la Frontera e realizza la miglior prestazione assoluta anche nella seconda sessione di prove ... Scrive oasport.it