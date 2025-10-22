Droni sul Mugello per testarne l’impiego in scenari di protezione civile

BARBERINO DEL MUGELLO – Si è svolta dal 20 al 22 ottobre nel territorio metropolitano la terza esercitazione congiunta della rete dei centri di competenza del Dipartimento della protezione civile nazionale per le applicazioni dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto in ambito di protezione civile, denominata Exe Cdc-Uas 2025. L’evento è stato organizzato dal Centro per la protezione civile dell’università degli studi di Firenze e dalla Città metropolitana di Firenze con il supporto del Dipartimento di protezione civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 2020, su richiesta del Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato costituita la cosiddetta Rete, che ha l’obiettivo di mettere a sistema le competenze e le capacità operative dei centri dotati di unità Uas (Unmanned Aircraft System), così da ottimizzare le risorse disponibili, armonizzare le procedure e rafforzare la capacità di risposta e coordinamento del Sistema nazionale di protezione civile in scenari emergenziali multi-rischio, anche complessi e a rapida evoluzione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it