Sfuma il summit Trump-Putin a Budapest. Rutte vola a Washington per parlare con Trump. Lavrov: "La Russia è contraria a un cessate il fuoco immediato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Droni russi su un asilo a Kharkiv: bimbi feriti | Zelensky: un buon compromesso per trattare l'attuale linea del fronte

Il governo di Giorgia Meloni è preoccupato dalla possibilità che i droni russi (e non solo) possano colpire il territorio nazionale. Per questo ha deciso di finanziare un programma per iniziare a istituire il cosiddetto "scudo anti-droni". Di Giacomo Salvini Vai su Facebook

Kharkiv, un drone russo sull'asilo in pieno giorno. Uccisi un bambino di 12 anni e una neonata nella regione di Kiev Zelensky: «Uno sputo in faccia alla pace» - Sei le vittime in tutto il Paese, colpita anche la capitale. Riporta corriere.it

Guerra Ucraina, Zelensky: «Congelare linea del fronte buon compromesso». Attacco droni su un asilo a Kharkiv, bimbi feriti - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato questa mattina in Norvegia prima di recarsi in Svezia, questa settimana sara anche a Bruxelles e Londra. Come scrive ilmattino.it

Drone russo su un asilo a Kharkiv: bimbi feriti, un morto. Zelensky: "Mosca sempre più sfacciata" - Nuovo attacco su larga scala contro l'Ucraina, con i missili che hanno colpito Kiev e altre città. Come scrive today.it