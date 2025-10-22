Droni russi su asilo a Kharkiv | bambini feriti Poi Mosca smentisce gli Usa | Continua la preparazione del vertice Putin-Trump

Raid russi nella notte a Kiev e in diverse città ucraine: 6 morti, tra cui due bambini. Zelensky in Norvegia e poi Svezia per un accordo sulle armi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Droni russi su asilo a Kharkiv: bambini feriti. Poi Mosca smentisce gli Usa: «Continua la preparazione del vertice Putin-Trump»

