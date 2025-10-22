Drone russo su un asilo a Kharkiv | bimbi feriti un morto Zelensky | Mosca sempre più sfacciata
Ancora missili e droni contro l'Ucraina. La Russia nella notte ha lanciato l'ennesimo attacco su larga scala sul territorio ucraino, colpendo Kiev e altre città del Paese. I raid sono arrivati poco dopo il lancio di missili Storm Shadow da parte dell'Ucraina contro la Russia: l'attacco avrebbe. 🔗 Leggi su Today.it
L'impressionante picchiata del drone russo Shahed sulla città ucraina, civili in fuga (VIDEO). In questo attacco su Novgorod-Siverskyi, nella regione ucraina di Chernihiv, risultano essere state uccise almeno quattro persone
Kiev, droni russi su asilo a Kharkiv, bimbi feriti - I russi hanno lanciato stamattina un attacco con droni su Kharkiv, colpendo un asilo privato in città e ferendo alcuni bambini. Si legge su msn.com
Attacco a Kharkiv: le reazioni del presidente ucraino Zelenskyy spiegate - Un attacco russo ha devastato un asilo a Kharkiv, generando forti reazioni da parte del presidente Zelenskyy e della comunità internazionale. Segnala notizie.it
KIEV, I DRONI RUSSI - Il ministro dell'Energia ucraino Svitlana Grynchuk ha denunciato un “attacco massiccio” di droni in corso questa mattina contro le infrastrutture energetiche del Paese. Segnala 9colonne.it