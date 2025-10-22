Drogato alla guida provoca tre incidenti scappa via ma viene preso dalla polizia

Un 38enne residente a Ceccano è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Frosinone per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo, protagonista di una serie di incidenti e di una fuga, è stato rintracciato e fermato nella parte bassa del capoluogo ciociaro grazie a una segnalazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

