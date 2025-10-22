Droga nelle case Ater nascosta nei giocattoli dei bambini

Nelle ore scorse la città di Frosinone è stata teatro di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto dalla Polizia. L'imponente operazione, voluta dal Questore Stanislao Caruso, aveva l'obiettivo primario di potenziare la prevenzione e il contrasto dei reati predatori e, in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

