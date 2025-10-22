Droga nascosta in auto e dentro casa condannato corriere

Salernotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato condannato a 5 anni e 4 mesi, con rito abbreviato, un 41enne di Angri, arrestato meno di un anno fa per possesso di droga. Fu trovato in possesso di cocaina, suddivisa in 5 panetti, per un peso lordo complessivo pari a oltre 5 chili. La sostanza, risultata positiva a narcotest, era stata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

