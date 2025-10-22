Droga in Lombardia il consumo non conosce flessioni Cocaina al top crescono le sostanze sintetiche

Milano, 22 ottobre 2025 – Cala il numero di persone segnalate come consumatrici di stupefacenti per uso personale segnalati alle Prefetture lombarde, ma non è una buona notizia. Tutt’altro. I dati sono pubblicati dall’Ufficio centrale di statistica del ministero dell’Interno con l’annuale monitoraggio relativo all’ articolo 75 del Dpr 30990 in base al quale chi per uso personale importa, esporta, acquista, riceve o detiene sostanze stupefacenti o psicotrope viene segnalato alla Prefettura che, entro 90 giorni, qualora ritenga fondato l’accertamento, convoca la persona e valuta, con un colloquio, le sanzioni amministrative più adeguate e la loro durata, formulando l’invito a intraprendere un percorso di recupero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga in Lombardia, il consumo non conosce flessioni. Cocaina al top, crescono le sostanze sintetiche

