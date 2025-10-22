Droga in auto libero l’arrestato I dubbi del giudice sulla colluttazione con i carabinieri

22 ott 2025

LEVERANO - Un 44enne di Leverano, finito ai domiciliari il 18 ottobre scorso per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale, è tornato in libertà. Ieri, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce Alcide Maritati ha convalidato l’arresto solo per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

