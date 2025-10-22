Drammatico incidente domestico | 13enne cade dal terzo piano di casa sua Arriva l’eliambulanza La tragedia a Sant’Elia Fiumerapido

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un bambino di 13 anni è caduto dal terzo piano di un palazzo nel centro di SantElia Fiumerapido poco dopo le 15. Il ragazzo, che frequenta la terza media, era appena rientrato da scuola quando, per cause in fase di accertamento, è precipitato nel vuoto. I soccorsi e il trasferimento a Roma. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118. Considerata la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’ intervento dell’elisoccorso: il tredicenne è stato trasferito in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma ed è ricoverato in prognosi riservata. Le verifiche dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

