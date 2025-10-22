Drammatico incidente domestico | 13enne cade dal terzo piano di casa sua Arriva l’eliambulanza La tragedia a Sant’Elia Fiumerapido
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un bambino di 13 anni è caduto dal terzo piano di un palazzo nel centro di Sant’Elia Fiumerapido poco dopo le 15. Il ragazzo, che frequenta la terza media, era appena rientrato da scuola quando, per cause in fase di accertamento, è precipitato nel vuoto. I soccorsi e il trasferimento a Roma. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118. Considerata la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’ intervento dell’elisoccorso: il tredicenne è stato trasferito in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma ed è ricoverato in prognosi riservata. Le verifiche dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Gioiosa Ionica: drammatico incidente mortale – Frontale tra pullman e auto, interviene l’elisoccorso Un vero dramma si è consumato nelle scorse ore lungo la superstrada Jonio Tirreno nel territorio di Gioiosa Ionica, dove un violento incidente stradale ha coin - facebook.com Vai su Facebook
Drammatico incidente nella notte ad Asiago (Vicenza): morti tre ventenni, mentre un quarto giovane ha riportato fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Un quinto passeggero è rimasto illeso. L'auto con a bordo tutti i giovani si è sc - X Vai su X