Dramma Sgarbi la figlia contro il Gemelli | Papà irriconoscibile servono risposte

Battaglia legale e familiare attorno alle condizioni di salute del celebre critico d’arte: Evelina Sgarbi ha presentato querela contro il personale del Policlinico Gemelli, accusato di averla esclusa durante il ricovero paterno e di aver raccolto la firma di Vittorio Sgarbi in circostanze contestate. Nel frattempo, la 25enne ha avviato una procedura per la nomina di un amministratore di sostegno. La vicenda giudiziaria si intreccia con un drammatico quadro clinico. Vittorio Sgarbi, 73 anni, è stato ricoverato al Gemelli per l’aggravarsi di una profonda depressione, in un contesto di fragilità fisica e mentale seguito a precedenti interventi, tra cui un’operazione al cuore. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

