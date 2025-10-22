Dramma a Sant’Elia Fiumerapido | 13enne cade dal terzo piano è grave
Momenti di angoscia oggi pomeriggio in una tranquilla zona residenziale di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), dove un ragazzo di 13 anni è precipitato dal balcone del terzo piano della sua abitazione.Il giovane, studente di terza media, era appena tornato da scuola quando si è verificato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
