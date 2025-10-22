Down | Fastweb non funziona

Dalle 10.30 circa le segnalazioni crescenti della mancanza di connessione internet L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Down: Fastweb non funziona

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fastweb e Tiscali down, segnalati disservizi | Risolti - X Vai su X

Fastweb - facebook.com Vai su Facebook

Fastweb down oggi, problemi con la rete internet: perché non funziona e cosa sta succedendo - I problemi sono cominciati oggi alle 10:20 e sembra che riguardino sia la rete fissa che quella mobile ... Secondo fanpage.it

Fastweb down oggi: problemi in tutta Italia anche per Vodafone. Perché non funziona - Il contatore delle segnalazioni sul sito downdetector ha avuto un picco intorno alle 9 di questa mattina. Lo riporta quotidiano.net

Fastweb KO oggi 22 ottobre in Italia: non funziona Internet e sono down tutti i servizi - Sono numerose infatti le segnalazioni relative a disservizi che stanno rendendo difficile l'uso dello smartphone a m ... Si legge su tuttoandroid.net