Dove vedere la Champions League stasera in tv | orari partite 22 ottobre canali streaming

Dopo le gare di ieri, prosegue oggi con la seconda parte dei match in agenda la terza giornata della “Fase Campionato” della Champions 2025-2026: altro giro e altra possibilità per gli appassionati di vivere una serata ricca di gol ed emozioni. Si parte come sempre alle 18.45, con 9 partite in palinsesto. Per le italiane impegni di diverso livello: la Juventus infatti sarà chiamata a fare visita al Real Madrid nel mitico Santiago Bernabeu, in una partita che può diventare già decisiva per la stagione bianconera, mentre l’Atalanta è attesa dall’impegno casalingo contro lo Slavia Praga, una grossa opportunità per aumentare il bottino di punti dei bergamaschi nella competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere la Champions League stasera in tv: orari partite 22 ottobre, canali, streaming

