Dove vedere in tv Musetti-Etcheverry ATP Vienna 2025 | orario programma streaming

Il secondo turno degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, si completerà domani, giovedì 23 ottobre, quando scenderà in campo anche la testa di serie numero 4 del tabellone di singolare, Lorenzo Musetti. L’azzurro affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry, nel match che si giocherà sul Center Court e sarà il quinto ed ultimo del programma di giornata, che inizierà alle 12.00, ma si giocherà comunque non prima delle ore 20.15. L’unico precedente è stato vinto da Musetti in questa stagione a Madrid. La sfida tra Lorenzo Musetti e l’argentino Tomas Martin Etcheverry sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

