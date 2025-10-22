Dove vedere in tv la Finale all-around femminile Mondiali ginnastica artistica 2025 | orario esatto programma streaming partecipanti

La finale del concorso generale individuale femminile dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica si disputerà giovedì 23 ottobre alle ore 13.30 italiane. Sulle pedane di Jakarta (Indonesia) verrà incoronata la nuova Reginetta della Polvere di Magnesio: chi risulterà l’atleta più completa, capace di confezionare la migliore somma delle quattro specialità? Il turno di qualificazione ha fornito le prime indicazioni e ha promosso le migliori ventiquattro donne all’atto conclusivo. La russa Angelina Melnikova si presenterà all’appuntamento con il miglior accredito e spera di replicare il trionfo di quattro anni fa, tornando sul gradino più alto del podio al suo rientro internazionale dopo l’esclusione forzata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la Finale all-around femminile, Mondiali ginnastica artistica 2025: orario esatto, programma, streaming, partecipanti

