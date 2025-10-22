Dove vedere in tv Cobolli-Machac oggi ATP Vienna 2025 | orario programma streaming
Oltre a Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ci sarà anche Flavio Cobolli tra i tennisti azzurri impegnati mercoledì 22 ottobre nel primo turno dell’ ATP 500 di Vienna 2025. I due grandi protagonisti dell’Italia per il trionfo di un anno fa a Malaga nelle Finals di Coppa Davis giocheranno sul centrale nella capitale austriaca, mentre il 23enne romano scenderà in campo sul #glaubandich Court per affrontare il ceco Tomas Machac. LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MACHAC DALLE 13.00 Dopo una prima metà di stagione estremamente positiva, Cobolli sta facendo più fatica ad arrivare in fondo ai tornei ed è chiamato dunque ad un cambio di passo nelle prossime settimane per ottenere agli occhi di capitan Filippo Volandri lo status di secondo singolarista azzurro (in assenza di Sinner) verso la Final Eight di Coppa Davis a Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Duckworth ferma ai quarti di finale Flavio Cobolli, che ha accusato qualche problema alla schiena durante il secondo set BMW Italia - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Cobolli-Machac, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming - Oltre a Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ci sarà anche Flavio Cobolli tra i tennisti azzurri impegnati mercoledì 22 ottobre nel primo turno dell'ATP 500 ... Come scrive oasport.it
LIVE Cobolli-Machac, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: match difficilissimo che può valere il derby con Sinner - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA SPort e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida molto intrigante di primo turno dell'ATP ... Lo riporta oasport.it
Pronostico Machac-Cobolli 22 Ottobre: Primo Turno ATP Vienna 2025 - Si scende in campo, Martedì 21 Ottobre, per giocare il primo turno dell'ATP Vienna 2025: pronostico Machac- Segnala bottadiculo.it