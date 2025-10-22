Dove vedere in tv Cobolli-Machac oggi ATP Vienna 2025 | orario programma streaming

Oltre a Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ci sarà anche Flavio Cobolli tra i tennisti azzurri impegnati mercoledì 22 ottobre nel primo turno dell’ ATP 500 di Vienna 2025. I due grandi protagonisti dell’Italia per il trionfo di un anno fa a Malaga nelle Finals di Coppa Davis giocheranno sul centrale nella capitale austriaca, mentre il 23enne romano scenderà in campo sul #glaubandich Court per affrontare il ceco Tomas Machac. LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MACHAC DALLE 13.00 Dopo una prima metà di stagione estremamente positiva, Cobolli sta facendo più fatica ad arrivare in fondo ai tornei ed è chiamato dunque ad un cambio di passo nelle prossime settimane per ottenere agli occhi di capitan Filippo Volandri lo status di secondo singolarista azzurro (in assenza di Sinner) verso la Final Eight di Coppa Davis a Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it

