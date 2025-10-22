Matteo Berrettini è atteso ad un esame insidioso in occasione del primo atto dell’ ATP 500 di Vienna 2025. L’azzurro se la vedrà mercoledì 22 ottobre con l’australiano Alexei Popyrin (n.48 al mondo) in un match sulla carta potenzialmente equilibrato e dominato dai servizi, considerando le caratteristiche dei due tennisti e la rapidità dei campi indoor della capitale austriaca. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-POPYRIN DALLE 13.30 Berrettini spera in un cambio di passo da qui a metà novembre dopo la crisi degli ultimi mesi per arrivare in fiducia all’appuntamento delle Finals di Coppa Davis a Bologna, in cui potrebbe tornare a ritagliarsi un ruolo importante dopo la cavalcata trionfale di un anno fa a Malaga soprattutto in assenza del numero uno azzurro Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin oggi, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming