Dove vedere in tv Berrettini-Norrie ATP Vienna 2025 | orario programma streaming
Giovedì 23 ottobre si completeranno gli ottavi di finale del tabellone di singolare degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria: tornerà in campo l’azzurro Matteo Berrettini, che affronterà il britannico Cameron Norrie. Il match sarà il primo sul Center Court e si giocherà a partire dalle ore 12.00. Nei due precedenti sul circuito maggiore l’azzurro si è sempre imposto: il più datato risale al 2021, quando Berrettini si impose in finale al Queen’s Club di Londra, il più recente è andato in scena ad inizio 2025, quando il romano vinse in quattro set al primo turno degli Australian Open. 🔗 Leggi su Oasport.it
