Dove vedere in tv Arnaldi-Zverev ATP Vienna 2025 | orario programma streaming

Oasport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Arnaldi affronterà Alexander Zverev agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna: dopo essere passato dalle qualificazioni e aver battuto lo statunitense Aleksandar Kovacevic al debutto nel tabellone principale, l’azzurro se la dovrà vedere contro il favorito tedesco, testa di serie numero 2 del seeding. L’appuntamento è per giovedì 23 ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 12.00 (il secondo inizierà non prima delle ore 13.30). Il programma di giornata sul Campo Centrale sarà aperto dal confronto tra Matteo Berrettini e il britannico Cameron Norrie, poi spazio alla sfida tra il russo Daniil Medvedev e il francese Corentin Moutet (non prima delle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv arnaldi zverev atp vienna 2025 orario programma streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv Arnaldi-Zverev, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming

Leggi anche questi approfondimenti

vedere tv arnaldi zverevDove vedere in tv Arnaldi-Zverev, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming - Matteo Arnaldi affronterà Alexander Zverev agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna: dopo essere passato dalle qualificazioni e aver battuto lo ... Scrive oasport.it

vedere tv arnaldi zverevPronostico Arnaldi-Zverev 23 Ottobre: Ottavi ATP Vienna 2025 - Si scende in campo, Giovedì 23 Ottobre, per giocare gli ottavi di finale dell'ATP Vienna 2025: pronostico Arnaldi- Si legge su bottadiculo.it

vedere tv arnaldi zverevArnaldi-Kovacevic, primo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Matteo Arnaldi ha superato le qualificazioni e ha staccato il pass per il tabellone principale dell'ATP 500 di Vienna. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vedere Tv Arnaldi Zverev