Matteo Arnaldi affronterà Alexander Zverev agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna: dopo essere passato dalle qualificazioni e aver battuto lo statunitense Aleksandar Kovacevic al debutto nel tabellone principale, l’azzurro se la dovrà vedere contro il favorito tedesco, testa di serie numero 2 del seeding. L’appuntamento è per giovedì 23 ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 12.00 (il secondo inizierà non prima delle ore 13.30). Il programma di giornata sul Campo Centrale sarà aperto dal confronto tra Matteo Berrettini e il britannico Cameron Norrie, poi spazio alla sfida tra il russo Daniil Medvedev e il francese Corentin Moutet (non prima delle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Arnaldi-Zverev, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming

