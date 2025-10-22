Dove va il nuovo Fedez? Dal libro alla musica tutti gli indizi sul rapper che ha negato il rap

Open.online | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quante vite che ha vissuto Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. 36 anni che sembrano il doppio, in cui è riuscito ad accentrare su di sé, pur soffrendo la situazione, l’attenzione di un intero paese che sembra continuare a pendere dalle sue scelte. E ne ha fatte di scelte Fedez in questi 36 anni che sembrano il doppio, abituati come siamo a rimanere giornalmente aggiornati, volenti o nolenti, su quello che fa, che dice, che pensa, che ipotizza, che incide. Si parte dal rap, quello lo sappiamo per certo, da quello stesso punto da cui provengono tutti i maggiori interpreti del game italiano. Il debutto, il successo, poi il grande successo, poi l’incontro con Chiara Ferragni e l’ascesa al titolo nobiliare internettiano, la nostra personal Royal Family, con tanto di splendidi bimbi, Leo e Vitto, principe e principessa di questo castello milanese ipercool, oggi dimora dell’attaccante dell’ Inter Marcus Thuram, che da fuori sembrava fatato e poi invece no. 🔗 Leggi su Open.online

