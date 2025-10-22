Dove va il nuovo Fedez? Dal libro alla musica tutti gli indizi sul rapper che ha negato il rap

Quante vite che ha vissuto Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. 36 anni che sembrano il doppio, in cui è riuscito ad accentrare su di sé, pur soffrendo la situazione, l’attenzione di un intero paese che sembra continuare a pendere dalle sue scelte. E ne ha fatte di scelte Fedez in questi 36 anni che sembrano il doppio, abituati come siamo a rimanere giornalmente aggiornati, volenti o nolenti, su quello che fa, che dice, che pensa, che ipotizza, che incide. Si parte dal rap, quello lo sappiamo per certo, da quello stesso punto da cui provengono tutti i maggiori interpreti del game italiano. Il debutto, il successo, poi il grande successo, poi l’incontro con Chiara Ferragni e l’ascesa al titolo nobiliare internettiano, la nostra personal Royal Family, con tanto di splendidi bimbi, Leo e Vitto, principe e principessa di questo castello milanese ipercool, oggi dimora dell’attaccante dell’ Inter Marcus Thuram, che da fuori sembrava fatato e poi invece no. 🔗 Leggi su Open.online