Dove va il nuovo Fedez? Dal libro alla musica tutti gli indizi sul rapper che ha negato il rap
Quante vite che ha vissuto Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. 36 anni che sembrano il doppio, in cui è riuscito ad accentrare su di sé, pur soffrendo la situazione, l’attenzione di un intero paese che sembra continuare a pendere dalle sue scelte. E ne ha fatte di scelte Fedez in questi 36 anni che sembrano il doppio, abituati come siamo a rimanere giornalmente aggiornati, volenti o nolenti, su quello che fa, che dice, che pensa, che ipotizza, che incide. Si parte dal rap, quello lo sappiamo per certo, da quello stesso punto da cui provengono tutti i maggiori interpreti del game italiano. Il debutto, il successo, poi il grande successo, poi l’incontro con Chiara Ferragni e l’ascesa al titolo nobiliare internettiano, la nostra personal Royal Family, con tanto di splendidi bimbi, Leo e Vitto, principe e principessa di questo castello milanese ipercool, oggi dimora dell’attaccante dell’ Inter Marcus Thuram, che da fuori sembrava fatato e poi invece no. 🔗 Leggi su Open.online
FEDEZ E IL PROVINO PER X FACTOR DOPO UNA NOTTATA SEGNATA DALL’MD Il racconto nel libro in uscita. E nel nuovo singolo cita Vasco Rossi. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-754853/fedez-libro-biografia-provino-x-factor-droga-nuovo-singolo - facebook.com Vai su Facebook
Dove va il nuovo Fedez? Dal libro alla musica tutti gli indizi sul rapper che ha negato il rap - Dalla svolta pop alla rinnegazione del rap, Sanremo e tutte le hit, fino a diventare ingiustamente icona della cattiva musica ... Si legge su open.online
Arriva il libro-confessione di Fedez. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo volume edito da Mondadori - confessione edito da Mondadori ed intitolato " L'acqua è più profonda di come sembra da sopra". rtl.it scrive
Fedez, la sua verità in un libro: dal divorzio con Chiara Ferragni alle risse con Ghali - Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì: l’architetto superfancy, quello inserito nella moda. Riporta iodonna.it