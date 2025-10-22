Dove si trovano i luoghi dei quadri di Monet dalle scogliere della Normandia ai giardini di Giverny
Dalle scogliere della Normandia ai giardini di Giverny, un viaggio tra i luoghi reali che hanno ispirato i capolavori di Claude Monet. Scenari che, ancora oggi, conservano la luce e la magia delle tele che hanno iniziato la corrente del movimento Impressionista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Padova espone Monet: 60 i quadri prestati dal museo Marmottan di Parigi - Un tuffo tridimensionale nelle sue ninfee, è questo il primo impatto con l’opera di Monet in mostra a Padova, al Centro San Gaetano, fino al 14 luglio. Lo riporta rainews.it