Dove si trovano i luoghi dei quadri di Monet dalle scogliere della Normandia ai giardini di Giverny

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle scogliere della Normandia ai giardini di Giverny, un viaggio tra i luoghi reali che hanno ispirato i capolavori di Claude Monet. Scenari che, ancora oggi, conservano la luce e la magia delle tele che hanno iniziato la corrente del movimento Impressionista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

