Dove cercare e come fotografare le comete Lemmon e Swan | i consigli dell'astrofisico Gianluca Masi

Le protagoniste assolute del cielo notturno di fine ottobre sono le due comete comete C2025 A6 (Lemmon) e C2025 R2 (Swan), soprattutto la prima. Fanpage.it ha contattato l'astrofisico Gianluca Masi per avere qualche consiglio su come trovare nel cielo e fotografare i due splendidi astri chiomati. Ecco cosa ci ha raccontato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

