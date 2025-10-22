Dove aprirà il nuovo Hard Rock Cafè in Italia

L'Hard Rock Cafè sta per aprire una nuova sede in Italia e sarà la prima del sud: ecco dove e quando ci sarà l'inaugurazione dell'iconico locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

NUOVO OSPEDALE E REPARTI DA APRIRE AL PIÙ PRESTO In questo articolo de LaSicilia spiego l’esatta situazione del progetto del nuovo ospedale di Siracusa. Nell’attesa della sua realizzazione, come Osservatorio Civico chiediamo l’attivazione di impor - facebook.com Vai su Facebook

Dove aprirà il nuovo Hard Rock Cafè in Italia - L'Hard Rock Cafè sta per aprire una nuova sede in Italia e sarà la prima del sud: ecco dove e quando ci sarà l'inaugurazione dell'iconico locale ... Si legge su fanpage.it

Musica, cibo e posti di lavoro: Hard Rock Cafè a Palermo nel 2026 - Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, ... Segnala blogsicilia.it

Palermo internazionale: il primo Hard Rock Cafè del Sud Italia in Via Maqueda - Palermo si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua evoluzione urbana e culturale: l’Hard Rock Cafè, simbolo internazionale della musica e dell’intrattenimento, aprirà nel cuore del centro storico ... Da mondopalermo.it