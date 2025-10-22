Dove aprirà il nuovo Hard Rock Cafè in Italia

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Hard Rock Cafè sta per aprire una nuova sede in Italia e sarà la prima del sud: ecco dove e quando ci sarà l'inaugurazione dell'iconico locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

aprir224 nuovo hard rockDove aprirà il nuovo Hard Rock Cafè in Italia - L'Hard Rock Cafè sta per aprire una nuova sede in Italia e sarà la prima del sud: ecco dove e quando ci sarà l'inaugurazione dell'iconico locale ... Si legge su fanpage.it

Musica, cibo e posti di lavoro: Hard Rock Cafè a Palermo nel 2026 - Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, ... Segnala blogsicilia.it

aprir224 nuovo hard rockPalermo internazionale: il primo Hard Rock Cafè del Sud Italia in Via Maqueda - Palermo si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua evoluzione urbana e culturale: l’Hard Rock Cafè, simbolo internazionale della musica e dell’intrattenimento, aprirà nel cuore del centro storico ... Da mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Aprir224 Nuovo Hard Rock