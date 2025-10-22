Dotazioni invernali pneumatici e catene 2025 26 | obbligo date e sanzioni
L'obbligo delle dotazioni invernali torna anche per la stagione 20252026. La normativa nazionale fissa il periodo tra il 15 novembre e il 15 aprile, salvo ordinanze locali. Questa misura è cruciale per la sicurezza stradale in condizioni climatiche avverse. Gli automobilisti devono montare pneumatici invernali o avere a bordo alternative omologate, come catene o calze da neve.Cosa prevede la normativa sulle dotazioni invernaliLa normativa italiana parla propriamente di obbligo di dotazioni invernali e non solo di gomme. La legge, infatti, considera equivalenti e alternative diverse soluzioni. Gli automobilisti possono scegliere di montare pneumatici invernali specifici oppure tenere a bordo, pronti all'uso, catene da neve omologate. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
