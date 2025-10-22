Dormire meglio si può | con una cenetta da sogno

M angi meglio, dormi meglio. È il senso dei risultati del nuovo filone di studi dedicato al rapporto fra nutrizione e sonno. Si è scoperto che alcuni alimenti possono aiutare l’organismo a produrre gli ormoni che servono per una notte di buona qualità: melatonina e serotonina. Altri cibi, invece, hanno l’effetto opposto, per esempio perché alterano i livelli di zucchero nel sangue, aumentando la probabilità di rigirarsi nel letto. Dormire bene è un’arte: 8 strategie per un buon sonno X Non è nuova l’idea che le cene abbondanti influenzino l’abbraccio di Morfeo. Charles Dickens, in A Christmas Carol, quando Ebenezer Scrooge incontra il fantasma del suo vecchio socio, ironizza: «Tu potresti essere solo un pezzo di carne mal digerita, non uno spirito». 🔗 Leggi su Iodonna.it

