Doppio Halloween 2025 | Firenze e Siena al ritmo di Circo Nero Italia
Una doppia festa di Halloween 2025 unisce Firenze e Siena: il collettivo Circo Nero Italia porta la sua energia al Vanilla di Monteriggioni e all’Otel. Luci magnetiche, colori sospesi e ombre evocative trasformano la notte in una vertigine. A Siena al mixer c’è Biba, mentre a Firenze esplode la Fabulous Halloween Edition. Due scenari, un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Il centro cinofilo DonkeyDog di Vedano Olona si prepara a festeggiare Halloween con un weekend ricco di eventi pensati per i cani e i “loro umani”. Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 si terrà un doppio appuntamento tra avventura, fotografia e momenti co - facebook.com Vai su Facebook
Gardaland doppio record: l'Halloween più lungo di sempre e 50 milioni su Shaman https://tgverona.telenuovo.it/attualita/2025/10/06/gardaland-doppio-record-lhalloween-piu-lungo-di-sempre-e-50-milioni-su-shaman… - X Vai su X
Halloween Celebration Carnival 2025 - Halloween Celebration Carnival è l’evento clou di Halloween Celebration, la prima e la più grande Halloween Fest d’Italia che giunge alla sua trentesima edizione. nove.firenze.it scrive
Festival delle Streghe 2025 a Firenze: il programma - Sabato 25 e domenica 26 ottobre all'ippodromo del Visarno fascino del mistero, della magia e delle tradizioni popolari ... Segnala nove.firenze.it
Firenze, Halloween alla Leopolda con un’esperienza sonora e visiva - Firenze, 17 ottobre 2025 – Dopo la prima data alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, venerdì 31 ottobre il Lattexplus Festival 2025 prosegue con un appuntamento dal forte impatto sonoro ... Da msn.com