Doppio Gyokeres | Arsenal-Atletico Madrid 4-0 gol e highlights

Arsenal-Atletico Madrid 4-0, gol e highlights di uno dei match più attesi del turno di Champions League: i Gunners stravincono grazie alle reti di Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e doppietta di Viktor Gyökeres. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Doppio Gyokeres: Arsenal-Atletico Madrid 4-0, gol e highlights

