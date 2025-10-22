Doppio evento all' U-Power | per due giorni divieti di sosta e di circolazione in zona stadio

Monzatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio appuntamento calcistico all’U-Power Stadium e per due giorni modifiche alla viabilità nei pressi della struttura sportiva.Monza-Reggiana: i divietiSabato 25 ottobre alle 15 si disputerà la partita Monza-Reggiana. Dalle ore 11 fino al termine della manifestazione sportiva, sono vietate la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

