Dopo un anno torna funzionante l’ascensore scolastico | accessibilità a studenti con disabilità
FRANCAVILLA FONTANA - L'ascensore dell’istituto tecnico tecnologico "Giovanni Calò" di Francavilla Fontana è tornato pienamente operativo dopo oltre un anno di inattività. La conferma arriva dal consigliere regionale Alessandro Leoci, capogruppo di Con, che aveva effettuato un sopralluogo nella. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
