Dopo Ranucci lo sciopero al Sole 24 ore | due bombe sul giornalismo e sul Paese

Ha ragione. Ranucci ha ragione quando dice, la solidarietà che sento adesso venga fuori in maniera pratica e allarghi il suo abbraccio. Arrivi fino ai giornalisti più deboli, dice, a quelli delle redazioni locali, ai sovraesposti, a coloro che non hanno tutela legale. Ha ragione da vendere Ranucci quando dice, facciamo un passo avanti ma facciamolo adesso. E dice tutto questo a pochi giorni dall’attentato che poteva essere fatale a lui e alla sua famiglia, ampliando la riflessione dalla sua esperienza individuale a quella più ampia e universale del giornalismo che assume, esso stesso, i contorni di uno strumento di resistenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dopo Ranucci, lo sciopero al Sole 24 ore: due bombe sul giornalismo e sul Paese

